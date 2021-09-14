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آخر مستجدات الجائحة.. الإصابات والوفيات في تزايد عالمياً

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس في أنحاء العالم قد اقترب حتى اليوم الثلاثاء من 225.3 مليون، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.72 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 225 مليونا و272 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و639 ألف حالة.


وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و719 مليون جرعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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