انت الان تتابع خبر آخر مستجدات الجائحة.. الإصابات والوفيات في تزايد عالمياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد اقترب حتى اليوم الثلاثاء من 225.3 مليون، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 5.72 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 225 مليونا و272 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و639 ألف حالة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و719 مليون جرعة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و639 ألف حالة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و719 مليون جرعة.