الجيش الأوكراني يعلن مقتل أحد جنوده على خط المواجهة مع الانفصاليين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأوكراني الثلاثاء مقتل أحد جنوده على خط المواجهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.



والجندي هو رابع قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة التي تشهد تجدداُ لأعمال العنف.

وقال الجيش في بيان إن الانفصاليين أطلقوا النار على مواقع أوكرانية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك مستخدمين المدفعية الثقيلة والقذائف والرشاشات وقاذفات القنابل.

وأضاف الجيش في بيانه أن "جنديا قتل بنيران معادية".

وقُتل ما لا يقل عن 54 جندياً أوكرانياً منذ بداية العام في مقابل 50 في العام السابق، بحسب تعداد وكالة فرانس برس استناداً على مصادر رسمية.

كما تم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 مقاتلاً انفصالياً منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبدو أن الوضع يتدهور على الجبهة منذ الأسبوع الماضي، حيث قتل نهاية الأسبوع الماضي 3 جنود أوكرانيين وأصيب 10 آخرون على الأقل في هجمات انفصالية.

وفي دلالة على هذا التدهور، أبلغت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنتشرة في منطقة النزاع عن أكثر من 400 انتهاك لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مقابل 210 في نهاية الأسبوع السابق.

يأتي هذا التصعيد تزامناً مع بدء التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية الواسعة النطاق الجمعة الماضية.

ويخوض الجيش الأوكراني نزاعا حادا مع مقاتلين انفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، ما أسفر عن 13 ألف قتيل.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.