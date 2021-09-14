الرئيس السويسري يشيد بمتانة العلاقات مع دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد غي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات وسويسرا على مختلف الأصعدة، معربا عن تطلعه لدفع التعاون المشترك بين البلدين بما يعزز ازدهارهما وتقدمهما ويعود بالخير على شعبيهما.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالمجلس الاتحادي الفيدرالي في بيرن اليوم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للاتحاد السويسري .

ونقل في مستهل اللقاء إلى غي بارميلين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار ولشعبه الخير والنماء والرفعة.

من جانبه حمل الرئيس السويسري معالي حسين بن إبراهيم الحمادي تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته بدوام التقدم والاستقرار والتطور لدولة الإمارات وشعبها.

من جانبه أعرب حسين بن إبراهيم الحمادي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما لمسه من حرص فخامته على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبيهما.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتبادل وجهات النظر وآليات العمل المشترك من أجل ترسيخ العلاقات الإماراتية السويسرية في مجالات عدة لا سيما في قطاع التعليم ودعم الجهود العالمية لترسيخ مرحلة أكثر تعاونا للنهوض بالتعليم في ظل المستجدات الحالية.