شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وفاة والدة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وفاة والدة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

كما نعى الفقيدة النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب إرادة جيل.

ونعى الفقيدة الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل، وتقدم قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.