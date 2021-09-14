ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 15 بندقية خرطوش في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص، بحوزته 15 بندقية خرطوش، احتفظ بهم لصالح شخصين آخرين مقابل مبلغ مالي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، أفادت قيام (عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الحمام) بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وعرضه "بندقية خرطوش" للبيع.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (15 بندقية خرطوش, 45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لصالح (عامل آخر مقيم دائرة قسم شرطة الحمام) نظير "مبلغ مالي"، وقيامه بعرض إحدى البنادق للبيع خشية عدم التزام المذكور بإعطائه المبلغ المتفق عليه.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر (مقيم المحامدة القبلية بسوهاج "له معلومات جنائية") واتفاق المذكور معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير "مبلغ مالي" لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، على إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذي ضبط السلاح بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.