السيسي: مصر تستضيف ملايين من جنسيات أخرى يوازون سكان دولتين أو ثلاثة



ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تستضيف ما بين 5 إلى 6 من جنسيات أخرى يعيشون في مصر، موضحاً أن هؤلاء ليسوا لاجئين ولا يعيشون في معسكرات.



وأضاف السيسي، الثلاثاء، خلال حضوره فاعلية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة)، أن هؤلاء يعيشون وسط المصريين كمواطنين مع أكثر من 100 مليون مصري، لافتاً إلى أن كافة الخدمات والأمور الحياتية تُقدم لهم.



وأشار السيسي إلى أن حاملي الجنسيات الأخرى الذين يعيشون في مصر يوازون عدد سكان دولتين أو ثلاث لها موازنتها وإنفاقها العام.



وأكد الرئيس المصري أن العمل في مصر شامل وعميق، والتنمية والبناء جزء من مواجهة الإرهاب، لافتاً إلى أن الدولة المصرية اعتمدت في مواجهة الإرهاب على حشد قوى الدولة مع البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة.