أردوغان: تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “بلاده غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة”، وفقا لما أفادت به وكالة “الأناضول”.

وأفادت الوكالة بأن أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، خلال مكالمة هاتفية، والعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها أفغانستان والهجرة.

وأبلغ أردوغان شتاينماير بـ”ضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي في الإجراءات اللازمة حيال عضوية تركيا، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، ورفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك”.

واتهمت أنقرة مرارا دول الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بتسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وقال أردوغان إن “الموقف المتردد للاتحاد الأوروبي في شأن تلبية تطلعات تركيا المشروعة المتمثلة بتحديث اتفاق الهجرة المبرم في 18 مارس (2016)، يؤثر سلبا على إمكان التعاون في مجال الهجرة”.

واعتبر أنه “في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق بكامله، فإنه ليس من الواقعي أن ينتظر الاتحاد الأوروبي المزيد من جانب تركيا”.