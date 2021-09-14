المزيد من التفاصيل حول هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 4:25 مساءً

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بحادثة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، واصفة ما حدث بأنه ”فشل كبير لدى مصلحة السجون الإسرائيلية في التعامل مع الحادث“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ العبرية: ”محققو وحدة 433 المسؤولة عن التحقيق في هروب الأسرى لديهم أسماء 10 أسرى فلسطينيين كانوا على علم مسبق بخطة هروب الأسرى من النفق“.

وأضافت الصحيفة: ”جرى التحقيق مع بعض هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، بينما سيخضع الباقون للتحقيق خلال الأيام المقبلة“.

واعتبرت الصحيفة، أن ”هذا الفشل الجديد يؤكد مدى عجز الاستخبارات في مصلحة السجون، حيث لم يعرف أي من عناصر الاستخبارات بهذه الخطة رغم عدد الأسرى الكبير الذين لديهم علم مسبق بالعملية“.

وكشفت الصحيفة، أن ”سائق شاحنة الصرف الصحي التي كانت تعمل في سجن الجلبوع أبلغ أحد السجانين بأن هناك أتربة كثيرة في مياه الصرف الصحي لكن السجان لم يتعامل مع ذلك“.

موقع ”والا“ العبري، أكد أن ”مباحث السجون الإسرائيلية استجوبت عامل صيانة، يعمل بصيانة أنظمة الصرف الصحي وتنفيذ أعمال السباكة في سجن جلبوع“.

وفي وقت سابق، كشفت القناة ”12“ العبرية، عن اعترافات الأسرى الأربعة الذين تم إعادة اعتقالهم بعد فرارهم بأيام من سجن جلبوع.

وقالت القناة، إن الأسرى الستة ساروا مسافة 7 كيلومترات وصولا إلى قرية الناعورة شمال إسرائيل، حيث استحموا وحلقوا شعرهم في أحد مساجد القرية ومكثوا فيها أقل من ساعة، وعند مغادرتهم حاولوا أن يجدوا من يقلهم إلى جنين ولم يتمكنوا من ذلك.

وأضافت القناة أن الأسرى علموا في هذه المرحلة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية نشرت قواتها واستدعت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى خط التماس الفاصل مع شمال الضفة الغربية وفي محيط مدينة جنين، وحينها أدركوا أن الوصول إلى جنين أصبح شبه مستحيل.

ولفتت إلى أن الأسرى الستة في هذه المرحلة، قرروا تغيير الاتجاه وإلغاء الخطة الأصلية، والاختباء بالقرب من البلدات المحيطة، حيث تكون فرصة القبض عليهم ضئيلة، مبينة أن الأسرى قرروا الانقسام إلى ثلاثة أزواج، واختار كل منهم طريقا مختلفا للتقدم.