الأمم المتحدة: سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 4:26 مساءً

قال محققو جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بدء الصراع، ووثقوا تزايدا في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.

وذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة أن الوضع بشكل عام يزاد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها وجفاف أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم داعش، وفقا لرويترز.

وأفاد باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين، بأنه ”بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين“.

وأضاف باولو بينيرو أن ”الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب“.

ودفع النزاع السوري الدائر منذ 2011 بأكثر من نصف الشعب السوري إلى الهجرة أو النزوح، بينهم أكثر من 5,5 مليون لجؤوا إلى الخارج، خصوصًا في الدول المجاورة، وفقًا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.