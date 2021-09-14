الرئاسة المصرية تعلن: السيسي يستقبل حفتر وعقيلة صالح

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.



وأضاف بيان مقتضب نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن لقاء السيسي بحفتر وصالح، حضره عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتأتي الزيارة المٌعلن عنها اليوم بعد أكثر من شهر على زيارة مماثلة قادت عقيلة صالح وخليفة حفتر إضافة إلى المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى القاهرة.