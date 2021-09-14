دولة الإمارات تتخطى حاجز 19 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 75,598 جرعة من لقاح " كوفيد - 19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك تتخطى الإمارات حاجز 19 مليون جرعة من لقاح كورونا،



وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,073,549 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 192.85 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".