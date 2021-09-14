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دولة الإمارات تتخطى حاجز 19 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتخطى حاجز 19 مليون جرعة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 75,598 جرعة من لقاح " كوفيد - 19 " خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك تتخطى الإمارات حاجز 19 مليون جرعة من لقاح كورونا،

 

وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 19,073,549 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 192.85 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد - 19".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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