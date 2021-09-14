رفضا لـ"أوامر طرد".. مسيرات احتجاجية ضد حركة "طالبان" في قندهار

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

نظم آلاف الأفغان، الثلاثاء، مسيرات احتجاجية بمدينة قندهار (جنوب) جراء مطالبة السكان بإخلاء مجمع سكني لعائلات من الجيش وقوات الأمن.



وتجمع المحتجون أمام منزل الحاكم في قندهار بعد مطالبة نحو 3000 أسرة بمغادرة المجمع، وفق مسؤول حكومي سابق.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية حشودا من الناس يسدون طريقا في المدينة.

ويقيم في المنطقة التي يشملها أمر الإخلاء أناس أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن.

وذكر المسؤول الذي تحدث مع بعض المعنيين بالقرار أنه تم إمهال الأسر، التي يقيم بعضها في المنطقة منذ قرابة 30 عاما، ثلاثة أيام للمغادرة.

ولم يرد متحدث باسم حركة طالبان على طلب للتعقيب بشأن أوامر الإخلاء.

وانتهت احتجاجات متفرقة ضد الحركة، التي وصلت إلى السلطة بعد سيطرتها على العاصمة كابول قبل نحو شهر، باشتباكات دموية في بعض الأحيان. غير أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن أعمال عنف اليوم الثلاثاء.