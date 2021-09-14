حاكم دبي يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين معينين لدى الامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي أوراق اعتماد سفيرين جديدين معينين لدى الامارات.



وقد رحب بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بسعادة ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد، وسعادة روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ، اللذين قدما أوراق اعتمادهما لسموه إيذانا ببدء تسلم مهامهما الجديدة.

بدورهما، نقل السفيران الجديدان تحيات ملك السويد وأمير لوكسمبورغ إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهما لسموهم بموفور الصحة ودوام السداد ولشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تمنياته للسفيرين الجديدين بالتوفيق في أداء مهامهما وصولا بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات مع كل من مملكة السويد، ودوقية لوكسمبورغ إلى مستويات أعلى من التعاون على كافة الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

وأكد للسفيرين أنهما سيحظيان بالدعم الكامل من جميع الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعاونيه من أجل تمكينهما من أداء عملهما على أكمل وجه ممكن.

حضر مراسم تلقي أوراق اعتماد السفيرين .. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.