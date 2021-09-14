شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تؤكد أهمية تعزيز الحوار والتواصل مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية أهمية منتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين بصورة شَكّلت نقلة نوعية حقيقية في جميع المجالات، فضلاً عن مساهمته في دفع التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، والارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها أمام افتتاح أعمال الدورة التاسعة لندوة "العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية" التي عُقِدَت عبر تقنية الاتصال المرئي في مدينة بكين الصينية اليوم، إن منتدى التعاون العربي الصيني أصبح جسراً للتواصل وتبادل الحوار بين المجتمعين العربي والصيني وتعزيز القواسم المشتركة بين الجانبين.

ونوّهت أبو غزالة بالجهود التي يبذلها الجانبان الصيني والعربي لاستئناف العمل والإنتاج وإعادة البناء الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون وتعميقه في إطار السيطرة على وباء كورونا بشكل فَعّال، مشددة على أهمية تعزيز الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية، بالإضافة إلى تعميق التواصل الحضاري والاستفادة المتبادلة في إطار مبادرة "الحزام والطريق".