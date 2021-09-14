المرور توجه دعوة للمواطنين بشأن الأرقام المميزة

بغداد - ياسين صفوان - دعت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، المواطنين الراغبين بشراء الأرقام المميزة للتوجه إلى مديرياتها.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي)، وجه مدراء المحافظات بأستلام طلبات المواطنين الراغبين بشراء ارقام مميزة فيما يخص ارقام المحافظات بخصوص شراء الرقم المميز (الرباعي و الخماسي) فقط".



وأضاف، أنه "بأمكانهم التوجه لمديرية مرور المحافظة التي يسكنون بها وتقديم طلب رسمي لمدير المحافظة حصراً بهذا الخصوص وذلك من أجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين".