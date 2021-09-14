انت الان تتابع خبر التربية تناقش انضمام العراق لعضوية الهيئة الدولية للاختبارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن توجيه دعوة للوفد العراقي الذي يمثلها في هولندا لزيارة مقر الهيئة الدولية للاختبارات في (لاهاي)، لمناقشة انضمام العراق ضمن قائمة الدول الـ65 الاعضاء في الهيئة الدولية المشاركة.