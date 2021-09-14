شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف القاهرة" تقضي بإلغاء قرار فصل ياسر الهضيبي من حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، الثلاثاء، في الاستئناف رقم 5950 لسنه 138ق بإلغاء قرار فصل الدكتور ياسر الهضيبي، الصادر من رئيس حزب الوفد، ، وما يترتب عليه من أثار أخصها عودته لجميع المناصب التي كان يشغلها قبل تاريخ الفصل الحاصل في 9/2/2021.

كما ألزمت محكمة الاستئناف رئيس حزب الوفد بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، حيث أن الحكم مشمول بالنفاذ لطبيعته الاستئنافية.

من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد ، أن الحكم القضائي مشمول بالنفاذ من محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الصادر بفصله من الحزب لمخالفته للقانون ولائحة الوفد وما يترتب علية من آثار.

ولفت الهضيبى إلى أن القرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة اليوم يقضى يقضي بعودته إلى جميع المناصب التي كان يشغلها داخل الحزب قبل قرار فصله في الثاني من فبراير 2021.