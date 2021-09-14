شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نقيب المحامين بعد الحكم بحبس صاحبة الحملة المحرضة ضدها: لن أقبل أى مساومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مى رجائي عطية ابنة رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا جاء فيه أنها ومنذ انتخاب والدها نقيبًا للمحامين تعرضت و أسرتها و أبنائها لحملة شرسة من إحدى السيدات و التى تدعى "س. ع" ، كل ذلك لا لشئ إلا لكونها نجلة رجائى عطية المحامي، ومديرة حملته أثناء الانتخابات .

وأضافت مى رجائى عطية فى بيان لها، أنه على الرغم من أنقطاع صلتها نهائيًا بنقابة المحامين و عدم دخولها إلى النقابة منذ الانتخابات و حتى الآن سوى مره وحيدة لتهنئة والدها بالفوز بمكانة نقيب المحامين الرفيعة ، غير أن السيدة المشار إليها - بتحريض من خصوم والدها الانتخابيين - لم تتوقف يومًا ولا ساعة ولا دقيقة عن الإساءة لها و لأسرتها و أبنائها بربط اسمها كذباً بنقابة المحامين ونشر الأكاذيب و الشائعات و الاتهامات الكاذبة والمختلقة و الافتراءات والمساس بسمعتها وذمتها وشرفها وشرف أسرتها وأبنائها في انتهاك صريح لكل القيم والأعراف والأخلاق عبر صفحات عديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتابعت :"و حين فاض الكيل و جاوز التدنى الاخلاقى كل حد ـ بعد تحملي طويلاً الأذى بكل صبر بوصفه ضريبة ادفعها عن نجاح ابى ـ فقد ترفعت عن أى رد ، مكتفية باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها و الاستغاثة عبر البث المباشر بالجهات المسئولة للحصول على حقى فى رد ما وقع على من تعد و افتراء و كذب و تشهير و انتهاك لحرمة بيتى و أسرتي الخاصة،و اليوم و قد صدر حكم القضاء ضد السيدة المذكورة بمعاقبتها بالحبس و الغرامة،فلا يسعنى سوى أن أتقدم بعظيم الشكر لكل من ساندني فى هذه المحنة وسأتمسك بحقي و حق أسرتى في المطالبة بتشديد العقوبة للحد الاقصي و استكمال الطريق حتى نهاية درجات التقاضى و لن اقبل أى مساومة فى ذلك تحت اى ظرف ".

ووجهت مى رجائي عطية نجلة رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر لقضاء مصر العظيم و النائب العام، متابعة:"وكل الشكر والتحية والإعزاز لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى سادت فى عهده دولة القانون" .