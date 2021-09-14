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ابنة نقيب المحامين بعد الحكم بحبس صاحبة الحملة المحرضة ضدها: لن أقبل أى مساومة

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت مى رجائي عطية ابنة رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا جاء فيه أنها ومنذ انتخاب والدها نقيبًا للمحامين تعرضت و أسرتها و أبنائها لحملة شرسة من إحدى السيدات و التى تدعى "س. ع" ، كل ذلك لا لشئ إلا لكونها نجلة رجائى عطية المحامي، ومديرة حملته أثناء الانتخابات .

 

وأضافت مى رجائى عطية فى بيان لها، أنه على الرغم من أنقطاع صلتها نهائيًا بنقابة المحامين و عدم دخولها إلى النقابة منذ الانتخابات و حتى الآن سوى مره وحيدة لتهنئة والدها بالفوز بمكانة نقيب المحامين الرفيعة ،  غير أن السيدة المشار إليها - بتحريض من خصوم والدها الانتخابيين - لم تتوقف يومًا ولا ساعة ولا دقيقة عن الإساءة لها و لأسرتها و أبنائها بربط اسمها كذباً بنقابة المحامين ونشر الأكاذيب و الشائعات و الاتهامات الكاذبة والمختلقة و الافتراءات والمساس بسمعتها وذمتها وشرفها وشرف أسرتها وأبنائها  في انتهاك صريح  لكل القيم والأعراف والأخلاق عبر صفحات عديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

وتابعت :"و حين فاض الكيل و جاوز التدنى الاخلاقى كل حد  ـ بعد تحملي طويلاً  الأذى بكل صبر بوصفه ضريبة ادفعها عن نجاح ابى ـ  فقد ترفعت عن أى رد  ، مكتفية باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها و الاستغاثة عبر البث المباشر بالجهات المسئولة للحصول على حقى فى رد ما وقع على من تعد و افتراء و كذب و تشهير و انتهاك لحرمة بيتى و أسرتي الخاصة،و اليوم و قد صدر حكم القضاء ضد السيدة المذكورة بمعاقبتها بالحبس و الغرامة،فلا يسعنى سوى أن أتقدم بعظيم الشكر لكل من ساندني فى هذه المحنة وسأتمسك بحقي و حق أسرتى في المطالبة بتشديد العقوبة للحد الاقصي و استكمال الطريق حتى نهاية درجات التقاضى و لن اقبل أى مساومة فى ذلك تحت اى ظرف ".

                               

ووجهت مى رجائي عطية نجلة رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر لقضاء مصر العظيم  و النائب العام، متابعة:"وكل الشكر والتحية والإعزاز  لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  الذى سادت فى عهده دولة القانون" .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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