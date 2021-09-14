شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يستعرض جهود مصر الحثيثة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير د. بدر عبد العاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، جاشبير دوفجان، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية بمقر الوزارة بالعاصمة لوبليانا، بحضور السفير رضا حبيب، سفير جمهورية مصر العربية في سلوفينيا، حيث تناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية على اهتمام مصر بزيادة الاستثمارات السلوفينية في البلاد، خاصة في ظل ما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وفرص وتسهيلات استثمارية في مختلف المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة التي توفرها عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الإفريقية والعربية وكذلك تجمع الميركسور.

كما استعرض الجهود المصرية الحثيثة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يوم 11 سبتمبر الجارى الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

من جانبه، أكد المسئول السلوفينى على أهمية العلاقات مع مصر مشدداً على دورها المحوري في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، ومعرباً عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر على المستوى السياسى والاقتصادي لما لها من ثقل في المنطقة، خاصة في ظل الرئاسة السلوفينية الراهنة للاتحاد الأوروبى.

وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية، أبرزها قضية سد النهضة وليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية وقضايا شرق المتوسط وملف الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.