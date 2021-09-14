الألمان يستخدمون وسائل الإعلام أكثر من 7 ساعات يومياً

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

انتهت نتائج دراسة نشِرَتْ في العاصمة الألمانية برلين إلى زيادة فترة استخدام وسائل الإعلام من قبل الألمان في سن المراهقة، بدءا من سن 14 عاماً، والبالغين في حياتهم اليومية.



وبحسب دراسة القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني بشأن اتجاهات الاتصال الجماهيري 2021، بلغ متوسط فترة استخدام عروض المحتويات السمعية والنصية والصور المتحركة 429 دقيقة يوميا، أي أكثر من سبع ساعات، وكان هذا المتوسط بلغ 424 دقيقة في دراسة العام الماضي.

يذكر أن هذه الدراسة يتم إجراؤها منذ عام 2017، وشملت العام الحالي 2001 شخص، تبدأ أعمارهم من 14 عاماً، وقد تم استطلاع رأيهم عبر الهاتف في الفترة بين يناير (كانون الثاني) و أبريل (نيسان) الماضي.

وتعتبر نتيجة الدراسة انعكاسا لهذه الشريحة العمرية التي يبلغ عدد أفرادها قرابة 70 مليون شخص في ألمانيا.