سوريا تتهم قوات أمريكية باختطاف شخصين في "إنزال جوي".. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

اتهمت سوريا، الثلاثاء، قوات أمريكية بتنفيذ إنزال جوي على أطراف مدينة الحسكة، شمال شرق، واختطاف مدنيين اثنين.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر محلية، لم تسمها، أن طائرة أمريكية نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا، على أطراف مدينة الحسكة الشمالية.

وتمت مداهمة منازل في المنطقة، واختطاف مدنيين اثنين، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، وفق المصادر ذاتها دون تحديد هوية الشخصين.

وتتهم الحكومة السورية بشكل متكرر القوات الأمريكية بتنفيذ عمليات إنزال جوي شمالي البلاد.