دولة الإمارات تقدم 19 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 75,598 جرعة من لقاح "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الثلاثاء، 19,073,549 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 192.85 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.