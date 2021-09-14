الكرملين يؤكد أن بوتين التقى الأسد قبل اتخاذه قرار العزل الذاتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره السوري بشار الأسد مساء أمس قبل أن يقرر الالتزام بنظام العزل الذاتي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.



وأعلن الكرملين صباح اليوم أن الرئيس الروسي عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأكد الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن أفاد بوتين بأنه "نظرا لتعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به، يتعين عليه الالتزام بنظام العزلة الذاتية لفترة معينة من الوقت".

ووفقا لـ " روسيا اليوم " كان بوتين، قال أمس الأول في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس بوتين: "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن. الأطباء يدرسون الوضع.. حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض".