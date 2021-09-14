شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة؟.. قانون الإفلاس يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، النتائج المترتبة على تقديم طلب إعادة الهيكلة، لحين البت في الطلب، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.

ووفقا للقانون

ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعوي شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة.

ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق، وفى جميع الأحوال، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .

ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة .

ويجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا .