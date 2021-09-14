حركة تنقلات محدودة بعدد من الوحدات المحلية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حركة تنقلات محدودة برئاسة مدينة الإبراهيمية، وعدد من الوحدات المحلية التابعة لها.



وكلف المحافظ، رأفت الشوادفي ذكي رئيس الوحدة المحلية بالحلوات لتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس المركز للقرى، ومتابعة أعمال النقطة الوسيطة بعد إحالة شاغلها للمعاش.

كما كلف محسن إبراهيم محمد علي باحث شئون إنتاجية واقتصادية ثالث بمركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلوات.

وكلف محمد أبو زيد السيد بدر سكرتير الوحدة المحلية القروية بمباشر للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بمباشر .

كما جرى تكليف محمود أحمد محمد محمد مدير مركز المعلومات بمركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بمباشر.

وأكد محافظ الشرقية، أن القرار جاء بعد متابعة أداء العاملين برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية والدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.