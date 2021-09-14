البنك الزراعي يقدم 5 قروض بفائدة منخفضة بمناسبة عيد الفلاح.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يواصل البنك الزراعي المصري تكثيف مجهوداته على مستوى الجمهورية للتوعية بأنواع الخدمات المصرفية والقروض المميزة التي ينفرد بتقديمها على نطاق الجهاز المصرفي بنسبة فائدة منخفضة للغاية أو من غير تكلفة.

ودشن البنك الزراعي مع بدء احتفاله بعيد الفلاح حملة توعوية على مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع بما يمتلكها من أوسع انتشار جغرافي على مستوى البنوك بعدد 1210 فروع، وشملت الحملة عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين وخاصة المزارعين والشباب والمرأة لتعريفهم بأنواع القروض التي تتماشى مع اهتمامتهم.

ويشارك البنك الزراعي بالاحتفال بعيد الفلاح في إطار خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الجاري.

ويقدم البنك قروضًا بفائدة مدعمة مخصصة للمزارعين وهو ما يعكس حرص الدولة على زيادة مساندة الفلاحين في تخفيف عبء تكلفة الزراعة، وزيادة الإنتاج.

ويقدم الخليج 365 أهم 5 أنواع قروض مقدمة من البنك الزراعي المصري بفائدة منخفضة أو من غير أي احتساب عبء دين على المقترض بهدف دعم خطة الدولة لتطوير الزراعة:

1-قرض التحول للري الحديث:

نسبة الفائدة: يقدم البنك قروض التحول للري الحديث دون احتساب نسبة عبء دين على المقترض بنسبة فائدة صفرية بضمانة وزارة المالية لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي.

فترة سداد الأقساط: 10 سنوات.

-قيمة القرض: حسب عدد الأفدنة وتصل إلى مليوني جنيه أو أكثر.

2-قرض البتلو بفائدة 5%:

نسبة الفائدة: 5% متناقصة وهي أقل نسبة عبء دين مقدمة على هذا المنتج.

قيمة القرض: 15 ألف جنيه على الرأس الواحدة، بخلاف قرض لتكاليف العلف.

-فترة التسمين: تتراوح بين 8 إلى 9 شهور ثم تباع وتحقق مكاسب مرتفعة.

أنواع البتلو: يعمل في تمويل البتلو البلدي والمستورد ويتميز الثاني بغزارة إنتاجه بشرط توافر مكان للتربية جيد.

3-قرض الزراعة (المحاصيل النباتية):

نسبة الفائدة 5% متناقصة سنويًا.

فترة السداد: عام.

قيمة القرض: تتباين حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة.

4-قرض المشروعات الصغيرة:

نسبة الفائدة: 5% متناقصة سنويًا.

أنواع القروض: زراعية أو صناعية، أو تجارية.

قيمة القرض: تختلف من عميل إلى آخر.

5-قرض باب رزق مستهدف صغار العملاء من الحرفيين والمرأة:

نسبة الفائدة: نسبة عبء الدين بسيطة ودون احتساب أي مصروفات إدارية.

قيمة القرض: من 3 وحتى 10 آلاف جنيه.

يصرف القرض بموجب البطاقة الشخصية وإيصال مرافق فقط.