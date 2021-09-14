مسؤول طبي: اللقاحات أنقذت حياة 112 ألفاً في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جوناثان فان-تام اليوم الثلاثاء، إن اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص ومنعت إصابة 24 مليونا بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وأضاف فان-تام "تشير أحدث تقديراتنا إلى أنه منذ البدء في نشرها من المحتمل أن تكون اللقاحات قد منعت حدوث 24 مليون إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة و112 ألف وفاة وهو نجاح هائل حتى الآن ولا يزال كذلك".

وأضاف "لم نطو صفحة الجائحة، بل إننا ما زلنا في مرحلة نشطة منها. نحن نعلم أن هذا الشتاء قد يكون حافلا بالصعاب في بعض الأحيان".