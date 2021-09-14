عائلة الناشط نزار بنات تتسلم تصريح دفنه وتقرير الطب العدلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

سلمت السلطة الفلسطينية عائلة الناشط الراحل نزار بنات تصريح دفنه، وتقرير الطب العدلي، وذلك بعد أشهر من مقتله ودفنه.

ويفيد تقرير الطب العدلي بوفاة غير طبيعية للناشط وخاصة نتيجة للضرب والاعتداء على مختلف أنحاء جسده.

وكانت أسرة الناشط والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، الذي توفي بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في يونيو الماضي، توجهت في أغسطس الماضي إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.

واتهمت عائلة نزار بنات السلطة الفلسطينية بـ”اغتياله”.