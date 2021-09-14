الخارجية الروسية تؤكد أن المشروع الأمريكي في أوكرانيا يسعى للضغط على موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المشروع الأمريكي لإرساء الديمقراطية في أوكرانيا، يهدف لاحتواء روسيا وخلق وضع غير مستقر في المنطقة.



وأضافت زاخاروفا بحسب وكالة "تاس" الروسية "إنهم يقدمون لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، المال للدعم، فقط من أجل تحقيق هدفهم الأساسي مجددا - الضغط على روسيا والترويج، لما يسمونه بالديمقراطية، في جميع أنحاء العالم".

وأكدت زاخاروفا، على أن المنصة الرئيسية المستهدفة عبر هذا المفهوم، هي روسيا. وقالت: "هذه أداة تستخدمها الولايات المتحدة لكبح بلادنا، ولخلق حالة من عدم الاستقرار حتى تتمكن دائما باتهامنا بذنب ما".

وشددت المتحدثة الروسية على أنه "لم يتم عمل أي شيء لصالح الشعب الأوكراني. تم عمل كل شيء ضد مصالح شعب هذا البلد".