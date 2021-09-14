الإمارات تستعد لانتهاء العمل بـ " قرار الظهيرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات انتهاء العمل بـ"قرار الظهيرة" الذي يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، وتم بموجبه حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر، بهدف تأمين ظروف العمل المناسبة للعمال، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الظهيرة خلال أشهر الصيف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وشهدت فترة تطبيق القرار حزمة من الضوابط والإجراءات وبرامج التوعية والعديد من الفعاليات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها لتجنيب العمال التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن القرار استثنى الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.