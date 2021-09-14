تابعة لسوديك توقع عقدًا لتطوير قطعة أرض بالساحل الشمالي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إن شركة طابروك للتعمير إحدى الشركات التابعة لها وقعت عقدًا مع اتحاد ملاك شاهين للإنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 280 فدانًا تقريبا بالساحل الشمالي.

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، فإن قطعة الأرض المشار إليها تقع بالكيلو 92 بطريق مرسى مطروح/ الإسكندرية على بعد 8 كيلومترات شرق مشروع الشركة " CAESAR".

وطبقا لعقد المشاركة، يستحق مالك الأرض 2.7 مليار جنيه تسدد على 12 سنة، بالإضافة إلى 15% من المتحصلات النقدية من المشاريع التي ستقام على قطعة أرض بدون حد أدنى مضمون.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".