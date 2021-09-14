الصين تغلق مدينة لوقف تفشي سلالة "دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

أغلقت الصين مدينة ساحلية يقطنها 5ر4 مليون نسمة لوقف تفشي السلالة دلتا، المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والأشد عدوى، حيث تتمسك الدولة بنهجها الصارم المتمثل في عدم التهاون مطلقا مع عدوى الفيروس.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم منع سكان مدينة شيامن، بإقليم فوجيان في جنوب شرق الصين، من الخروج من المنزل إلا في ظروف استثنائية.

وأغلقت المدينة، وهي مركز لتصنيع الإلكترونيات، المجمعات السكنية ودور العرض السينمائي والحانات وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات.

وسجلت المدينة 32 حالة إصابة أمس الاثنين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

وقالت اللجنة القولفي تقريرها اليومي إن 59 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، جميعها في مقاطعة فوجيان، بينما الـ 33 المتبقية وافدة من الخارج، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).