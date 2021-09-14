انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة من رئيس بايرن ميونخ السابق حول برشلونة والان مع التفاصيل

وفجر الرئيس السابق مفاجأة بشأن المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي وقع لريال مدريد في صفقة انتقال حرة هذا الصيف بعد نهاية عقده مع الفريق الألماني قائلا: "أخبرني ألابا أن حلمه هو اللعب لبرشلونة، فقلت له هل تريد أن تتفاوض مع الرئيس أو مع إداري الإفلاس".

وارتبط اسم المدافع النمساوي في فترة سابقة بالانتقال لبرشلونة، لكنه فضل في الأخير اللعب لريال مدريد وقال إن حلمه كان دائما اللعب للفريق الملكي.

ووجه أولي هونيس انتقادات للأزمة المالية لبرشلونة وقال: ”برشلونة لم يعد نموذجا لبايرن ميونخ“، وذلك بسبب الوضعية الاقتصادية للفريق.

وأكد الرئيس السابق لبايرن ميونخ أن برشلونة لم يعد نموذجا اقتصاديا ولا رياضيا لأي فريق، واعتبر فريقه مرشحا للفوز: ”بايرن ميونخ مرشح لكون برشلونة لا يمكنه المنافسة بسبب بيع اللاعبين المهمين والمشاكل الاقتصادية“.

ويواجه برشلونة منافسه بايرن ميونخ على أرضية ملعب الكامب نو في برشلونة بحضور 40 ألف مشجع، في محاولة للثأر من الهزيمة الفضيحة 8-2 في ربع نهائي نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا بلشبونة البرتغالية.

ويغيب عن برشلونة مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بسبب الإصابة، وستكون مناسبة للظهور الأول للوافد الجديد المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، فيما يتواجد المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في لائحة بايرن ميونخ بعد الشكوك حول إمكانية غيابه بسبب الإصابة.