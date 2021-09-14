شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مجلس استثمار أموال التأمين الاجتماعي بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، ويشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الإجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، بالإضافة لاستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذا التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

وفيما يلى نستعرض تشكيل مجلس لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى

ووفقا للقانون

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.