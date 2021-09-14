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الرئيس الامريكي يلقي كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر

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محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر، وسيلقي كلمة خلال الاجتماع السادس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع زعماء العالم هذا العام خطابات بالحضور الشخصي وأخرى عبر الفيديو في ظل تفاوت معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة لكوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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