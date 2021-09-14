ومن المنتظر أن يشهد اجتماع زعماء العالم هذا العام خطابات بالحضور الشخصي وأخرى عبر الفيديو في ظل تفاوت معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة لكوفيد-19.

قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر، وسيلقي كلمة خلال الاجتماع السادس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الامريكي يلقي كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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