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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الامريكي يلقي كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى نيويورك يوم 21 سبتمبر، وسيلقي كلمة خلال الاجتماع السادس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن يشهد اجتماع زعماء العالم هذا العام خطابات بالحضور الشخصي وأخرى عبر الفيديو في ظل تفاوت معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة لكوفيد-19.