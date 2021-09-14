شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 226 مليوناً و109 آلاف و190 إصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 226 مليوناً و109 آلاف و190 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و652 ألفا و723 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 202 مليون و749 ألفا و859 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

قالت السلطات الصحية في الصين إن الإصابات المحلية الجديدة بكوفيد-19 زادت لأكثر من مثليها في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد، مما دفع المسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قيودا على التنقل لوقف انتشار الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 59 حالة إصابة جديدة انتقلت محليا في 13 سبتمبر/ أيلول، ارتفاعا من 22 إصابة في اليوم السابق، وكانت جميعها في فوجيان.

وبالنسبة لبر الصين الرئيسي بشكل عام، فقد سجل 92 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر/ أيلول، تشمل الإصابات الآتية من الخارج، مقارنة مع 49 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، والتي لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 28 في اليوم السابق، ولم تسجل وفيات جديدة.

وحتى 13 سبتمبر/ أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 95340 حالة مؤكدة، واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 4636 دون تغيير.

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4161 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و221 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و516043 إصابة والوفيات إلى 267969 منذ بدء الجائحة.

وكان مسؤولون بوزارة الصحة قد رجحوا من قبل أن يكون العدد الفعلي للإصابات بكورونا أكبر كثيرا من العدد الرسمي.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد سجلت 6645 حالة إصابة بفيروس كورونا و215 وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

أعلنت السلطات الصحية الألمانية تسجيل 6 آلاف و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و68 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و89 ألفا و476 إصابة.

فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 92 ألفا و686 حالة وفاة, مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن بلغ حوالي 3 ملايين و841 ألفا و800 شخص.