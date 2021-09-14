عاجل.. وصول طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار قندهار في أفغانستان

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

وصلت، الثلاثاء، طائرة مساعدات إماراتية ثانية إلى مطار قندهار ضمن جسر المساعدات الجوي الإماراتي إلى أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي.



وتحمل الطائرة الإماراتية على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.

وكانت دولة الإمارات العربية قد بدأت في الأيام الأخيرة جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وتستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.