أمريكا تبدي استعدادها للعمل مع كوريا الشمالية رغم التجربة الصاروخية

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها للعمل مع كوريا الشمالية، رغم إجراء الأخيرة تجربة صاروخ طويل المدى.



وقالت كارين جين – بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية رغم إعلان بيونج يانج عن تجربة صاروخ كروز طويل المدى في مطلع الأسبوع.

وأوضحت النائبة الأولى للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "موقفنا لم يتغير فيما يتعلق بكوريا الشمالية، لا نزال مستعدين للعمل" معها.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج إن كوريا الشمالية أجرت ما قالت إنها تجارب ناجحة لإطلاق صاروخ جديد طويل المدى من نوع كروز في مطلع الأسبوع، وهو ما قال محللون إنه يمكن أن يكون أول سلاح من نوعه في البلاد بقدرة نووية.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز شريطة ألا تُنشر أسماؤهم، إن المؤشرات الأولية توضح أن كوريا الشمالية أجرت مثل هذه التجربة.