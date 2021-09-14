انت الان تتابع خبر القضاء الاعلى يحدد موعد إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "القضاء حدّد موعداً لاطلاق الاستمارة الالكترونية لطلب استمارة الحجج الشرعية والقسامات وغيرها من الخدمات الالكترونية التي ستكون متاحة أمام المواطنين بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل،مبيناً أن"هذه الخدمة ستكون متاحة للمواطنين في جميع محاكم الأحوال الشخصية التابعة لرئاسات محاكم الاستئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين".وأضاف أن "مركز التكنولوجيا – قسم تحليل وتطوير الأنظمة نظم يوم الاثنين الموافق 13/ 9/ 2021 ورشة خاصة بنظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني التي أقيمت في معهد التطوير القضائي".

وتابع أن "نظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين التي ستوفر اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج الشرعية والقسامات الشرعية واستعلامات المحكمة الاتحادية ودليل المحامين وخدمة الخارطة القضائية( تحديد مكان كل محكمة)، إضافة الى البيانات المفتوحة التي تعنى بالاحصائيات وتخص الطلبات المقدمة والمنجزة من قبل كل محكمة ، فضلاً عن اطلاق نظام chat – boot ) ) ( الدردشة الذكية) التي ستكون حلقة وصل بين المحكمة والمواطن للاستعلام عن أي استفسار أو سؤال دون حضور المواطن إلى المحكمة".



وبين المجلس، أن "الورشة انطلقت اليوم وكانت لموظفي الحجج الشرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، فيما ستنطلق الورشة الثانية يوم الأحد المقبل التي تستمر أيضاً لمدة ثلاثة أيام والخاصة بموظفي القسامات الشرعية ".

ولفت إلى أن "آلية الدخول للمواطنين لكل استمارة ستكون بفتح الصفحة الرسمية لمجلس القضاء الأعلى – عبر تبويب الخدمات الالكترونية أو عن طريق محرك البحث (Google) – بوابة القضاء العراقي الالكتروني".

وأشار المجلس إلى أن "تسجيل الدخول سيكون عبر حسابه الشخصي (للمواطن) المرتبط برقم الهاتف الذي يمكنه من الاستعلام وعرض الطلبات الخاصة به، مبيناً "أن تقديم الطلب سيكون بصورة الكترونية بعد استكمال كافة الإجراءات داخل المحكمة وبعدها يتم ارسال (رسالة للمواطن) بالحضور للمحكمة لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بالحجج والقسامات الشرعية ".

