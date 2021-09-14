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ما هي آخر مستجدّات كورونا حول العالم؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر مستجدّات حول العالم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.16 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و813463.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                    661995                              41156616

 

الهند                                   442874                                33264175

 

البرازيل                              586851                                20999779

 

المملكة المتحدة                 134261                                7256559

 

روسيا                               374051                                 7158248

 

فرنسا                              115517                                  6905071

 

تركيا                               60082                                    6681615

 

إيران                            114759                                      5318327

 

الأرجنتين                       113403                                 5224534

 

كولومبيا                      125647                                    4930249.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها             عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

23 - العراق                  21550                        1954969

 

36 - المغرب                 13546                       904647

 

41 - الأردن                 10557                       808470

 

44 - الإمارات             2064                         729518

 

46 - تونس              24086                        681664

 

49 - لبنان                8248                      613498.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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