الخارجية التونسية: لا صحة للأنباء عن منع عدد من الليبيين من دخول الأراضي التونسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الخارجية التونسية، الإثنين، ما يتردد عن منع سلطات البلاد دخول ليببين للأراضى التونسية.



وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إنه "ننفي بشكل قاطع ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عددا من الأشقاء الليبيين من دخول أراضينا".

وأكدت في بيان، أن "كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، لا أساس له من الصحة"، مذكرة بأن "غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد ـ19 وللوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا".

وأضافت أن اللجنتين العلميتين التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والوقاية منه، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن "نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما".

كما أكدت حرص تونس على الارتقاء بهذه الروابط إلى مستوى استراتيجي مع ليبيا، استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين في الاستقرار والتنمية والرفاهية.