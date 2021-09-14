عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

برلماني تركي معارض يكشف عن عدد الشركات التي أفلست مؤخراً في عهد أردوغان



قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست خلال 8 أشهر، مستغربًا نسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة.

وتعليقا على على إعلان الحكومة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 21.7%، قال البرلماني المعارض أن أصحاب الأنشطة التجارية لم تنعكس عليهم نسبة النمو المعلنة.

وأضاف أن 61.736 صاحب نشاط تجاري أغلقوا أنشطتهم في الربع الثاني، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هناك نموا في الاقتصاد، وأن ما لا يقل عن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست.