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برلماني تركي معارض يكشف عن عدد الشركات التي أفلست مؤخراً في عهد أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

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برلماني تركي معارض يكشف عن عدد الشركات التي أفلست مؤخراً في عهد أردوغان

 

 قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست خلال 8 أشهر، مستغربًا نسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة.

 

وتعليقا على على إعلان الحكومة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 21.7%، قال البرلماني المعارض أن أصحاب الأنشطة التجارية لم تنعكس عليهم نسبة النمو المعلنة.

 

وأضاف أن 61.736 صاحب نشاط تجاري أغلقوا أنشطتهم في الربع الثاني، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هناك نموا في الاقتصاد، وأن ما لا يقل عن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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