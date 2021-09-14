شكرا لقرائتكم خبر عن 98 طلبا خدميا و7 أدوات رقابية حصاد نشاط نادر مصطفى نائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وبيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والاثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة

- المشاركة في 19 زيارة رسمية و11 زيارة ميدانية

- استخدام 7 من الأدوات الرقابية من بينهم تقديم استجواب لوزير الإعلام أسامة هيكل لإرتكابه مخالفات وعدم قيامه بمهام وزارة الإعلام وعلى أثره تقدم وزير الإعلام باستقالته وطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات لتأخر تأهيل وازدواج طريق ههيا الزقازيق رغم كثرة الحوادث عليه .

- حضور 20 جلسة باللجان النوعية

- 98 طلب خدمى

- المشاركة في 4 ندوات وفعاليات