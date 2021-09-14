بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ):

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في الكرملين، في زيارة غير معلنة، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".

كما تحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سورية، مهنأً الرئيس السوري بـ "النتائج الجيدة"، قائلا "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".​