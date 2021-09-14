اخبار العالم

بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ):

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في الكرملين، في زيارة غير معلنة، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".

كما تحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سورية، مهنأً الرئيس السوري بـ "النتائج الجيدة"، قائلا "إن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".​

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا