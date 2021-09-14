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ضبط ١٦ منشأة مخالفة وتحرير ٢٠ محضر جنحة صحية بدمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شن فريق رقابة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية في دمياط، حملة موسعة، استهدفت عددا من المنشآت.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٦ منشأة تدار دون ترخيص، وأخطرت الوحدات المحلية لغلقها إداريا، كما جرى تحرير ٢٠ محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

كما جرى إعدام ١٤٠ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص، تتمثل في منتجات لحوم وألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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منتجات لحوم وألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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