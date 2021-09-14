حدث ليلًا| توجيه رئاسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية.. ودعم جهود مصر لإعادة إعمار فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-14حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247125 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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-فيديو.. طفل للسيسي: "هتلف على البيوت يا عمو؟" والرئيس: "والله نفسي"

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المواطنين في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

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-مستشار الرئيس للصحة: لم يتم تسجيل حالة وفاة لأي طفل بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن حدة الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتشارها بين الفئات العمرية المختلفة لم تختلف في الموجة الرابعة عن الموجات الثلاث السابقة.

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-بأمر النائب العام.. حبس طبيب صَوّر واقعة "اسجد للكلب"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بحبس الطبيب الذي صَوّر واقعة التعدي على ممرض بمستشفى خاص.

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-حظر الواجبات المدرسية.. 7 تعليمات جديدة من التعليم بشأن صفوف رياض الأطفال

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، مشددة على ضرورة حصول كل المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس.

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-الأطفال من 6 أشهر.. هيئة الدواء توضح الفئات الأكثر احتياجًا لمصل الإنفلونزا

أكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات الأشد احتياجا، كونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا.

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-مواطنون يستقبلون السيسي في الرويسات: "بنحبك وشايلين صورتك" (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، إذ استقبل المواطنون الرئيس السيسي بهتافات: "الله أكبر يا ريس.. تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".

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-"توزيع عيديات".. ماذا قال السيسي لأطفال الرويسات عن المدارس بشرم الشيخ؟

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نفذ جولة تفقدية مساء اليوم الاثنين، بمنطقة مساكن الرويسات بمدينة شرم الشيخ حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

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-"عايز اسمع منكو الأول".. الرئيس السيسي يستمع لشكوى مواطني الرويسات (فيديو)

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المواطنين في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

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-حبس وغرامة وعزل من الوظيفة.. تعرف على عقوبات قانون التأمينات والمعاشات

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على عدد من العقوبات التي يتعرض لها صاحب المنشأة، في حال عدم الالتزام بسداد التأمينات المستحقة عن العمال.

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-وزير السياحة يلتقي سفير بلغاريا لدى القاهرة

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، السفير ديان أنجيلوف كاتراتشيف، سفير دولة بلغاريا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري ودفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من بلغاريا.

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-الجوازات السعودية تدعو القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المديرية العامة للجوازات السعودية دعت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إليها.

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-النسخة بدولار واحد.. تركي آل شيخ يعلن طرح روايته الأولى في معرض الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صدور أول نسخة من روايته الأولى "تشيللو".

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-متحدث الرئاسة ينشر صور استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء إسرائيل

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسك رئاسة الجمهورية، صور استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمدينة شرم الشيخ، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجاس الأمن القومي الإسرائيلي والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائلية في القاهرة.

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-السيسي يتفقد مساكن الرويسات في شرم الشيخ

نفذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

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-الفيديو.. السيسي يشدد على أهمية دعم جهود مصر لإعادة إعمار فلسطين

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت"، بمدينة شرم الشيخ.

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-البابا تواضروس مهنئًا بعيد النيروز: هناك 3 نوعيات من الشهداء في الكنيسة

هنأ البابا تواضروس الثاني، أقباط مصر بعيد النيروز، خلال عظته بقداس تدشين كنيسة السيدة العذراء والأنبا تكلا بالعبور عقب تدشينها اليوم الاثنين.

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-الوطنية للإعلام: بروتوكولات تعاون مع "إذاعات الدول الإسلامية"

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، في مكتبه الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وأحمد مرتضى المسئول الإداري بالاتحاد.

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-وزير الإسكان يستعرض التجربة المصرية في مياه الشرب أمام منتدى المياه بدبي

يستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، التجربة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك.

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-المفتي: الفكر المتطرف والإرهاب جرثومة ووباء حل بالأوطان

قال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، إن الفكر المتطرف والإرهاب جرثومة وباء حل بالأوطان، ولا تكاد نقطة في العالم إلا وطالتها يد الإرهاب.

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-مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بشمول التغذية المدرسية للعناصر الغذائية المتكاملة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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-شركة أمريكية: علاجنا لفيروس كورونا قد يحصل على الموافقة نهاية العام

أعلنت شركة "ميرك أند كو" الأمريكية أن الدواء المضاد للفيروسات الذي تطوره الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تتم الموافقة عليه بحلول نهاية العام.

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-بايدن يعلن ولاية أريزونا "منطقة كوارث"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، ولاية أريزونا منطقة كوارث، وأمر بالمساعدة ‏الفيدرالية لتكملة ‏‏‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الشديدة والفيضانات التي ضربت البلاد في يوليو الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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-السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت

أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان في أسرع وقت، مجددةً وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم الإسهامات البناءة التي تقود البلاد نحو تحقيق التنمية والرفاه للشعب الأفغاني الشقيق، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

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-تونس تنفي منع ليبيين من دخول أراضيها

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منع عدد من الليبيين من دخول أراضيها، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

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-مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: ٤ دول عربية تشكل تهديدًا أكبر من أفغانستان

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إن التهديد الأكبر للولايات المتحدة من الإرهابيين الدوليين يأتي من دول مثل اليمن والصومال وسورية والعراق، بينما تراجعت أفغانستان في قائمة الأولويات بعد انتهاء وجود القوات الأمريكية هناك والذي استمر عقدين.

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-السعودية: إدانة 24 متهماً لارتكابهم جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال سعودي، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.

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-النرويجيون ينتخبون برلمانهم وعيونهم على مستقبل النفط في البلاد

توجه النرويجيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الإثنين في انتخابات تشريعية تظهر استطلاعات الرأي تقدم تحالف "أحمر-أخضر" المعارض فيها. وتدور الانتخابات وسط نقاش محتدم حول مستقبل النفط بالبلاد ومخاوف على مصير الأنشطة النفطية لأكبر منتج في غرب أوروبا.

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