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كوريا الجنوبية تسجل 1497 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 1497إصابة جديدة بفيروس إلى جانب 7 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن الحصيلة الإجمالية للمصابين ترتفع بذلك إلى 275 ألفا و910، والوفيات إلى 2367.

وتظل حالات الإصابة اليومية فوق حاجز الألف منذ أكثر من شهرين وسط تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تلقى 15ر33 مليون شخص أو 2ر66% من سكان البلاد أول جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، بينما تلقى 48ر20 مليون شخص أو 9ر39% اللقاح بشكل كامل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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