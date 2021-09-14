سيد يطلب تطليق زوجته: "مهملة.. سابت ابني يتكهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سيد. ف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، لتطليق زوجته بسبب ما وقع عليه من ضرر، مبررًا "مهملة وبتنام وتسيب ابنها، سابته يمسك سلك المروحة العريان".

يقول "سيد"، (33 سنة)، سائق مكروباص، إنه تزوج من "آية. م" (30 سنة)، ربة منزل، بعدما تعرَّف عليها وبعد فترة خطوبة قصيرة، تزوجا وانتقلا للحياة سويًا، لكن زواجهما لم يدم سوى 4 سنوات بسبب إهمالها الشديد في منزلها وابنها.

أضاف الزوج في دعواه أنه لم يشعر مع زوجته بالسعادة نهائيًا من أول يوم زواج "أنا أفعل كل ما أريده بنفسي وهى تظل بمكانها، مضيفًا "اتجوزتها عشان أخدمها مش تخدمني"، لافتًا إلى أن زواجهما استمر حتى أنجب طفله "ياسين".

ولفت الزوج إلى أن زوجته مهملة للغاية، ففي أحد الأيام عادم من العمل في ساعة متأخرة، فوجد طفله يلعب في الكهرباء في غياب زوجته.

واختتم "احتضنت طفلي وقمت بضرب زوجتي ففرت إلى منزل أسرتها"، ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة يطلب تطليق زوجته في الدعوى رقم 154 لسنة 2021 وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.