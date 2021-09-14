بايدن يلقي خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيتوجه إلى نيويورك الثلاثاء من الأسبوع المقبل للتحدث في المناقشات العامة للجمعية العامة.

وكان سلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، من أشد المنتقدين للأمم المتحدة ودعا الولايات المتحدة إلى أن تسير بمفردها بشكل متزايد.

ومن ناحية أخرى، اعتمد بايدن بشكل متزايد على التعددية والعمل مع بلدان أخرى.

ومن المتوقع أن يتحدث قادة أكثر من 80 دولة بشكل شخصي في نيويورك، على النقيض من عام 2020، عندما أجريت الجمعية العامة إلى حد كبير في شكل افتراضي.

ومن بين المواضيع الرئيسية المتوقع مناقشتها في الجمعية العامة لهذا العام جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك مسألة التطعيمات وتغير المناخ.