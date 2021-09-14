أكثر من 80 قتيلاً حصيلة موسم الفيضانات في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، أنّ الفيضانات الموسمية في البلاد خلّفت هذا العام أكثر من 80 قتيلاً ودمّرت كلياً أو جزئياً آلاف المنازل.

وقال عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني إنّ "84 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون بجروح في إحدى عشرة ولاية بالسودان منذ بداية موسم الأمطار".

وأوضح المتحدّث أنّ القتلى لقوا مصرعهم غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو من جرّاء انهيار منازلهم.

وأضاف أنّ الفيضانات دمّرت حوالى 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر أنحاء البلاد.

ويشهد السودان سنوياً بين يونيو وأكتوبر أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدّي إلى فيضانات تتسبّب بتدمير او تضرّر ممتلكات وبنى تحتية وبإتلاف محاصيل زراعية.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإنّ أكثر من 100 ألف شخص تضرّروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي قالت الأمم المتّحدة إن المياه غمرت حوالي 50 قرية في جنوب السودان، مما أدّى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم.

والعام الماضي، اضطرت السلطات السودانية لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بـ650 ألف شخص على الأقلّ ودمّرت كلّياً أو جزئياً أكثر من 110 آلاف منزل.